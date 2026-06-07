Los últimos «flecos» de la Farola

Las obras en la plaza de la Farola han dado mucho que hablar en los últimos meses a los vecinos de A Estrada, un intercambio de opiniones que fue decayendo una vez se realizó la inauguración de esta nueva y céntrica zona peatonal de la villa. A pesar de esa puesta de largo, a la Farola todavía le quedan algunos «flecos» para estar totalmente rematada.

Uno de ellos afecta al puesto que la ONCE tiene en la plaza desde hace décadas. Este pequeño kiosco se sitúa justo bajo el conocido como edificio de la Farola, un lugar que tradicionalmente tuvo un gran tránsito de personas. Sin embargo, las peatonalizaciones han cambiado ese flujo, algo que ha llevado a los vendedores a abandonar el kiosco para colocar un puesto móvil en la zona peatonal, justo en el entronque de la plaza, con las calles Calvo Sotelo y Don Nicolás.

Ahora, el Concello de A Estrada ha decidido dar un nuevo hogar a estos vendedores. Para ello se realizará la retirada del viejo kiosco que todavía continúa en pie en la plaza y se instalará otro moderno que facilita la ONCE. El lugar elegido ha sido el propuesto por los propios vendedores, justo en el lugar en donde ahora tienen su puesto provisional. La instalación necesaria para este nuevo kiosco ya se tuvo en cuenta durante la reforma de la plaza.

Otro de los flecos que todavía quedan pendientes en esta plaza es la anunciada instalación de una estatua en honor a Castelao y a Virxinia Pereira. Se trata de una estatua a tamaño real que está realizando el artista Acisclo Novo. En ella se podrá ver a la familia Catelao Pereira paseando como unos vecinos más por la calle peatonal. Por este motivo se ha decidido que esta estatua se colocará en el entronque de la plaza de la Farola con la calle Calvo Sotelo, previsiblemente ente el nuevo kiosco de la ONCE y la terraza de la cafetería Salvaxe.

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De esta manera se convertirán, de manera simbólica, en una de las muchas familias que pasearán por este espacio urbano peatonal cada día. El gobierno eligió la Praza de Galicia para situar esta obra por dos razones principales. La primera de ellas son las referencias históricas que esta zona de la villa tuvo para esta familia: en esta plaza estaba la iglesia donde se casaron y en ella también se encontraba el Casino donde celebraron sus nupcias. También aquí se hallaba la fuente a la que Castelao se refiere en su «Carta a los Estradenses», publicada en el año 1941.