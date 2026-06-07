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A Trigueriza-Carragoso estrena las comidas en su local social el día 21

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El local social de A Trigueriza-Carragoso acogerá el domingo 21 de junio, a las 13:30 horas, la primera comida vecinal, abierta a todo el público. Incluirá sesión vermú, servicio de bar toda la tarde, sorteos, colchonetas gratis para la infancia y actuaciones de la charanga Leña Verde y la disco móvil Karamelo. Empanada, churrasco, postre, café, queimada, chupitos, vino y refrescos conformará el menú, a 25 euros para adultos y a 15 para niños de 6 a 12 años. Los tiques pueden adquirirse hasta el día 17 en los bares Suso y Solaina, Parrillada Montoto, Hotel Pontiñas y las peluquería Chus, YCM y Maite’s.

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