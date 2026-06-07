Silleda saca su lado lúdico

La 48ª Feira Internacional Abanca Semana Verde refuerza su programa de actividades para el público general durante el fin de semana. El certamen, que remata este domingo, sumó una exhibición de freestyle motocross, que es la versión más extrema de motocross. El equipo Aitrick realizó acrobacias en las que alcanzó los 22 metros de largo y los 12 de altura, como el 'superman', en el que se suelta la moto del manillar en el aire y se abren los brazos en cruz, o el 'backflip', que consiste en girar 360 grados en el aire hacia atrás.

Uno de los perros participantes en las pruebas de agility. / Cedida

Para el público que prefiere actividades más 'suaves', hubo una exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina, así como propuestas con el Can de Palleiro, las citadas demostraciones de agility y la Copa Federación Abanca Semana Verde de Galicia de esta modalidad, tanto por equipos como individual. Los amantes de los perros también pudieron acudir al monográfico del Club Española de Grifón Nivernés, una raza idónea para la caza mayor.

Concursos morfológicos y ponis

En el ámbito ecuestre, se conocen ya los resultados del Concurso Morfolóxico Oficial de Cabalo Pura Raza Galega, organizado por la Asociación de Criadores do Cabalo de Pura Raza Galega y al que acudieron 11 ejemplares. En la categoría de sementales ganó Pombo de Normandy, de Fernando Groba, de As Neves, mientras que el segundo puesto recayó en Izar XR, de Juan Paz, de Guitiriz, y el tercero, en Rango da Caxigueira, de Xan das Bouzas, de Mondoñedo. En yeguas, las galardonadas son, de primera a tercera, Alondra, de Gandería Tras do Río, de Ortigueira; Fonteíña II, de Juan Fontenla, de A Estrada; y Garbosa de Tras do Río, de la explotación del mismo nombre, en Loiba (A Coruña). Por último, el podio de las mejores potras lleva los nombres de Lavandeira, de la citada Gandería Tras do Río; Gitana FR, de Juan Fontenla, y Mimosa da Caxigueira, de Xan das Bouzas.

El ganador en la categoría de sementales del concurso de Cabalo Pura Raza Galega. / Cedida

Sin salir del área ganadera, la Semana Verde sirvió de escenario de presentación de la Federación Española de Razas Minoritarias Porcinas (Ferampor), de la que forman parte las razas Porco Celta; Gochu Asturcelta; Euskal Txerria; Porc Negre Mallorquí; Chato Murciano y Cochino Negro Canario. Por su parte, la Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia, Ovica, dio a conocer dos nuevos proyectos: una escuela de pastores que garantice el relevo generacional y la profesionalización del sector, y el servicio de testeo de machos.

Además, la Plataforma de Porcino de Cría Tradicional organizó una jornada sobre los retos y la situación actual de la producción de razas autóctonas en régimen semiextensivo en Galicia, mientras que Nudesa reunió a sus distribuidores en un encuentro sobre manejo y alimentación de vacno, porcino y avicultura, en el que además se abordaron herramientas de ventas.

Salones paralelos

La Semana Verde acoge otros cuatro salones paralelos, desde hace varios años: Turexpo Galicia, Salimat Abanca; Feria de Caza y Pesca y, en su segunda edición, Intermax Beauty Show.

Charla de la coach de imagen Sonia Felpete, dentro del salón de belleza y estética avanzada. / Cedida

En Turexpo Galicia los visitantes tuvieron ocasión de conocer las habilidades de las palilleiras de Camariñas, así como de degustar empanada de merluza de pincho y pan de los apóstoles de Viveiro, requesón de As Neves, jamón de A Cañiza o tortilla de Laro. A estas propuestas se sumó el IX Encuentro de Creadores Digitales de Turismo, similar a la undécima edición de creadores digitales, pero dentro de Salimat Abanca. En este evento no faltaron las demostraciones de coctelería y degustaciones a cargo del IES Sanxillao, que elaboró bizcocho de queso San Simón y panceta de Porco Celta. En Fecap Abanca, además de exhibiciones de vuelo con las aves de cetrería de Falcóns Galicia se realizaron demostraciones de montaje de moscas y actividades de tiro con arco. En cuanto a Intermax Beauty Show, los stands organizaron talleres de peinado masculino y femenino, y Sonia Felpete, profesional de imagen, impartió una conferencia.

Presentación del Congreso Mundial de Turismo de Interior. / Cedida

Es posible que Galicia, y por qué no Silleda, acoja en 2028 el tercer Congreso Mundial de Turismo de Interior. Este sábado la Semana Verde acogió la presentación de la segunda edición, que tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre en la ciudad portuguesa de Guarda, en la frontera con Salamanca. Una de los ediles de este municipio, Cláudia Guedes, indicó que dicho congreso es «un espacio de reflexión, de intercambio y de construcción de soluciones para los desafíos que afrontarn los territorios de baja densidad de todo el mundo». Esta cita está organizada por la Asociación Ibérica de Turismo de Interior, y contará con asistentes de varios países, entre los que figuran Estados Unidos, Egipto, Jordania o Cabo Verde. Turexpo Galicia es un colaborador asociado de este congreso. El presidente de la citada asociación, Miguel Martíns, indicó que en 2027 el destino invitado será Castelo Branco y Cáceres, donde se celebró la primera edición, la región invitada.

Visitas de cargos políticos

Desde su inauguración, son numerosos los cargos políticos que se desplazaron a la Semana Verde. Este sábado, visitaron el complejo ferial el conselleiro de Educación, el lalinense Román Rodríguez, y su homóloga de Mar, Marta Villaverde. Visitaron los puestos de sus respectivos departamentos y otros espacios. Hoy domingo, acudirá el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.