Arte urbano
Sfhir, el autor del mejor mural del mundo, rinde homenaje a Avelino Cachafeiro en Soutelo
El artista madrileño ha comenzado a trabajar en el lateral de una vivienda situada en la N-541, a la entrada al pueblo desde Ourense
Es uno de los hombres más conocidos dentro del mundo de la confección de murales a nivel nacional e internacional, aunque fue hace unos años cuando dio el salto al gran público tras ser reconocido como el autor del mejor mural del mundo 2023 por un trabajo realizado en Fene. Ahora Sfhir regresa a Galicia y lo hace para realizar un mural en Soutelo de Montes. El artista madrileño ha aceptado el encargo del Concello de Forcarei para crear un mural en el que se rendirá homenaje a Avelino Cachafeiro, más conocido como O Gaiteiro de Soutelo, y también al Camiño de Santiago.
Este mural ha comenzado a realizarse ya en la fachada lateral de un edificio que se encuentra junto a la N-541, justo en la entrada al pueblo desde Ourense. Fue el gobierno local el que escogió esta visible ubicación, contando con el visto bueno de los propietarios del inmueble. Allí, Sfhir y ha comenzado a trabajar con la ayuda de varios compañeros, realizando la base y el perfilado del mural con gafas de realidad virtual. Según sus previsiones, el trabajo estará listo en una semana.
La edil Ángeles Ballesteros Vilariño «Gelines» ha sido la responsable de esta contratación. «Debo reconocer que inicialmente teníamos otra opción y ya estaba todo cerrado. Sin embargo, el artista se rompió un dedo en el último momento. No sabía si iban a aceptar nuestra oferta. La verdad es que no tenían ni idea de dónde estaba Soutelo, pero aceptaron nuestra propuesta», recuerda sobre el proceso para contratar con conocido muralista madrileño.
Luego llegó el momento de decidir la temática del mural, algo en que lo que Gelines lo tenía claro. Como no podía ser de otra manera la figura central debía ser la de un gateiro, en homenaje a Avelino Cachafeiro. Pero además, querían hacer un guiño al Camiño de Santiago, que pasa por la villa, y al mismo tiempo recordar la vez que el Gaiteiro de Soutelo actuó en la Praza do Obradoiro. De esta manera, Gelines dejó claro que el fondo de la imagen debía ser la catedral de Santiago. A partir de esas premisas Sfhir creó un diseño que dejó satisfecho al gobierno local , quienes aguardan que guste a todos los vecinos. «Es una oportunidad para colocar Soutelo en el mundo de los murales de grandes dimensiones».
La alcaldesa, Belén Cachafeiro recordó que este mural está gestionado a través de la Deputación de Pontevedra, utilizando fondos europeos. «Nos concedieron una subvención que nos permite contar con un artista de un gran nivel», señaló la regidora forcaricense.
Sfhir cuenta con obras por toda España, varias de ellas en Galicia,. Sin embargo, la más conocida es la que creó en Fene. Se trata de la obra realizada por el artista madrileño en la fachada de un edificio de nueve plantas situado en el número 64 de la Rúa da Fraga, y representa a una mujer tocando el violonchelo.
La obra situada en Fene es el mural vertical más grande de la carrera de Sfhir, quien supo adaptar la forma del edificio —que cuenta con un patio de luces— la idea que quería plasmar. Por la noche, cuando el vecindario del edificio enciende la luz de las escaleras, se iluminan los trastes del violonchelo, lo que hace que el mural parezca cobrar vida.
Su singularidad hizo que la plataforma de global de arte urbano Street Art Cities la escogiese entre una selección de 50 obras por todo el mundo, siendo finalmente elegida como la mejor de todas ellas.
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