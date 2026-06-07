Salida de vía en la carretera Lalín-Brántega

Una persona resultó herida leve tras una salida de vía que tuvo lugar este domingo por la tarde en la carretera EP-6009. El accidente se produjo a las 16:20 horas en el kilómetro dos de esta vía, que comunica la capital de Lalín con la parroquia agoladesa de Brántega.

A consecuencia del golpe, la persona herida fue trasladada al Punto de Atención Continuada (PAC) en una ambulancia del 112, según informan desde Emerxencias Lalín. En el lugar del siniestro también se personó la Guardia Civil de Tráfico.