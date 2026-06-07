Rapa das Bestas agota las entradas para el curro del sábado

Solo cinco días ha tardado la Rapa das Bestas de Sabucedo en colgar el primer cartel de entradas agotadas. Según anunciaron desde la organización ya no quedan entradas para el curro que tendrá lugar en la tarde del sábado 4 de julio, tradicionalmente el más demandado de los tres previstos.

Quedan todavía entradas para los curros de domingo y lunes. Estas podrán comprarse exclusivamente online a través de su página web rapadasbestas.gal, ya que, según anunciaron, no se podrán comprar en taquilla los días de la Rapa. Teniendo en cuenta lo rápido que se han vendido las entradas del sábado, todo apunta a que las del domingo también durarán poco a la venta. Quedaría solo entonces el curro del lunes, tradicionalmente el de menor afluencia de los tres.

Los precios del curro para el domingo es de 15 euros por adulto y de 10 para niños (de 4 a 12 años incluidos). Para menores de cuatro años es gratuito. En el curro del lunes el precio es de 10 por adulto y de 5 para niños, siendo de nuevo gratis para menores de cuatro años.

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En la web de Rapa das Bestas se pueden consultar ya los horarios y el programa.