Primera comunión para doce niños en Santa Eulalia de Silleda

La parroquia de Santa Eulalia de Silleda abrió su temporada de primeras comuniones este sábado. Fueron ocho niños y cuatro niñas quienes recibieron este sacramento de manos del párroco José Pérez Barreiro, que presidió la eucaristía. La primera comunión está asociada a la festividad del Corpus Christi, que tuvo lugar oficialmente el 4 de junio, aunque en muchas iglesias se traslada a este fin de semana. De hecho, este domingo recibirán el mismo sacramento otros cinco menores.