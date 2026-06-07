48ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia
Una perra nacida y criada en Silleda triunfa en el concurso canino de la Semana Verde
La pastor australiano Carriza de Asseconia, criada por Felipe López y Eva García Capitán, fue distinguida como BIS Jóvenes en el XIX Concurso Nacional Canino
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Carriza de Asseconia, una perra de raza pastor australiano nacida y criada en Silleda, fue elegida mejor ejemplar en clase jóvenes —BIS Jóvenes— en el XIX Concurso Nacional Canino Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, celebrado dentro del programa de actividades del certamen.
El ejemplar fue criado por Felipe López y es propiedad de Eva García Capitán. Su reconocimiento añade un acento local a una de las citas destacadas de la programación canina de la Semana Verde, que reunió en el recinto silledense distintas pruebas, concursos y exhibiciones.
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