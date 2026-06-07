Parada honra a San Antonio el día 13

La parroquia silledense de Parada celebra el próximo sábado la festividad de San Antonio con un pasacalles con Os Trasnos de Doade, al que seguirá la misa solemne de las 13.00 horas. Por la noche actúan el dúo Charada y una discomóvil con DJ Ferre y DJ Borja Solla. El día 14 volverá a haber misa, a las 13.00 horas.