tribuna libre
Neira Vilas, un tipo universal
Sobran motivos para dedicarlle as Letras Galegas 2027
Luis Taboada
A figura do noso ilustre veciño Xosé Neira Vilas parece estar entre os candidatos a ser a figura homenaxeada o Día das Letras Galegas de 2027, nominación que fará a Real Academia Galega nos vindeiros días. Sobran motivos para que Pepe, natural da parroquia de Gres que emigrou a Bos Aires con 20 anos, sexa elevado a esta honra literaria e social. Na capital arxentina, en 1961, saíu do prelo a súa obra mestra, Memorias dun neno labrego, publicada por Follas Novas, empresa fundada por el mesmo e súa muller, Anisia Miranda. Esta editorial, de nome tan rosaliano, foi distribuidora dos libros galegos para todo o mundo dacabalo entre os anos cincuenta e sesenta, «tempos tan difíciles para a causa do espallamento da literatura galega», tal como escribiu Xesús Alonso Montero.
Memorias empeza así: «Balbino. Un rapaz de aldea. Coma quen dis, un ninguén. E ademais, pobre». Toda unha declaración de intencións: ruralidade, miseria, emigración. Así era a Galicia do personaxe Balbino e do Neira Vilas mozo. «É un reflexo de min mesmo. Pinto un rapaz dos anos corenta», escoiteille dicir nunha entrevista radiofónica.
O cruceño, que estudou xornalismo en Bos Aires, foi quen de levar a súa rebeldía e identidade á literatura escribindo na súa lingua nai. Ata 358 palabras propias da nosa comarca aparecen no texto que foi traducido a unha morea de idiomas e, se non vendeu xa un millón de exemplares, pouco lle faltará. «Quen manda no libro é o lector», afirmaba Neira.
Teño desde sempre na mesa de noite un exemplar que releo con gozo cada vez máis. Compartín co meu autor de cabeceira unha excursión pola ría de Arousa, na que falamos de vagariño. En realidade, falaba el e eu escoitaba pasmado. Ademais dun mestre cheo de vivencias e lugares, Pepe era unha persoa próxima e afectuosa. Un tipo universal! n
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