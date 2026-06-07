Las motos veteranas aparcan en Silleda

Silleda acoge esta mañana la XXII Concentración de Veteranas de Deza. La inscripción se abre a las 10.00 horas y la salida desde la rúa Cartaxena está programada para las 12.00. Habrá un aperitivo en Casa Lodeiro, en Ponte Ledesma, y el remate de la jornada será en Casa San Martín, en O Corpiño.