Máisquedanza conquista o Lalín Arena coa súa mostra solidaria

A asociación Maisquedanza celebrou este sábado no Lalín Arena a súa mostra anual de danza, baixo o título Danza para ti. O espectáculo reuniu ao alumnado da entidade nunha cita con distintas coreografías, sorpresas e unha vertente solidaria, xa que a entrada, de 5 euros, incluía unha rifa para sorteo e destinábase á Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). A proposta serviu tamén para amosar o traballo desenvolvido nas aulas ao longo do curso.