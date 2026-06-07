Lalín programa actos la próxima semana por el centenario de Loriga

El Museo Municipal Ramón María Aller, de Lalín, acogerá dos nuevos actos del centenario de Loriga, centrados en la historia de la aviación. El jueves 18 de junio, a las 19:30 horas, se presentará el libro El gran vuelo Madrid-Manila, del escritor y periodista Álber Vázquez. El sábado 20, a las 12:00 horas, el coronel del Ejército del Aire Fernando Roselló ofrecerá una conferencia sobre el autogiro.