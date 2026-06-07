Lalín programa actos la próxima semana por el centenario de Loriga
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El Museo Municipal Ramón María Aller, de Lalín, acogerá dos nuevos actos del centenario de Loriga, centrados en la historia de la aviación. El jueves 18 de junio, a las 19:30 horas, se presentará el libro El gran vuelo Madrid-Manila, del escritor y periodista Álber Vázquez. El sábado 20, a las 12:00 horas, el coronel del Ejército del Aire Fernando Roselló ofrecerá una conferencia sobre el autogiro.
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