Infraestructuras
Lalín gestionará un tramo de la PO-533 clave para proyectos de vivienda y movilidad
El Consello da Xunta autorizará este lunes la transferencia al Concello de 257 metros de la carretera autonómica, lo que permitirá a la administración local actuar directamente en ese vial y asumir su mantenimiento
El Concello de Lalín asumirá la titularidad del tramo inicial de la carretera PO-533, desde su arranque hasta la glorieta de conexión con la Rolda Leste. El Consello da Xunta autorizará previsiblemente este lunes, 8 de junio, el proyecto de decreto por el que se aprueba el cambio de titularidad a favor de la administración local de un tramo de 257 metros de longitud de esta vía autonómica, junto con su dominio público viario.
La transferencia afectará al tramo comprendido entre el punto kilométrico 0+000 y el entorno del 0+240, en la salida de Lalín hacia Rodeiro. El cambio de titularidad se tramita de acuerdo con la Lei 8/2013, de estradas de Galicia, que establece que este tipo de cesiones deben aprobarse por decreto del gobierno autonómico, a propuesta de la consellería competente en materia de carreteras y previo acuerdo entre las administraciones implicadas.
Una vez se haga efectivo el decreto, el Concello de Lalín pasará a tener competencia para actuar en este tramo de la PO-533. También asumirá la responsabilidad de su conservación y mantenimiento, que dejarán de corresponder a la administración autonómica en esa parte concreta de la carretera. La medida producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
La cesión se produce en un ámbito de especial interés para el gobierno lalinense, al tratarse de un tramo situado en el arranque urbano de la PO-533 y en conexión directa con la Rolda Leste. Esa zona concentra distintas previsiones de desarrollo y mejora urbana, entre ellas actuaciones vinculadas al entorno del Agro de Lalín de Arriba, donde se prevé la construcción de vivienda pública, y proyectos de movilidad relacionados con el Cinto Verde.
Intervenciones
El Concello ya había promovido en ese ámbito la redacción del proyecto del tramo T9-Rolda Leste del Cinto Verde, concebido como una senda peatonal y ciclista dentro de la estrategia EDUSI Lalín SSUMA 21. La disponibilidad directa sobre el tramo inicial de la PO-533 facilitará, en términos competenciales, que la administración local pueda plantear intervenciones de urbanización, accesibilidad, seguridad viaria o mejora de la movilidad en ese punto, siempre dentro de los proyectos que tramite en adelante.
La transferencia autorizada por la Xunta no debe confundirse con las obras autonómicas previstas en otros tramos de la PO-533 entre Lalín, Rodeiro y Dozón. En este caso, la cesión se limita al tramo inicial de la carretera, en el entorno de la Rolda Leste, y tiene como efecto principal que el vial pase a depender del Concello de Lalín.
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