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El historiador cerdedense Calros Solla presenta libro en A Estrada

El historiador cerdedense Calros Solla presenta libro en A Estrada | CEDIDA

El historiador cerdedense Calros Solla presenta libro en A Estrada | CEDIDA

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El escritor e historiador cerdedense Carlos Solla presentó su último libro «Andrómenas e credos. Suma mitolóxica de Cerdedo e Montes» en A Estrada. Se trató de una presentación organizada por la Asociación Vagalumes que reunió a numerosas personas en el MOME. Contó con una tertulia posterior sobre mitos y leyendas de la zona.

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