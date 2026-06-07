El historiador cerdedense Calros Solla presenta libro en A Estrada

El escritor e historiador cerdedense Carlos Solla presentó su último libro «Andrómenas e credos. Suma mitolóxica de Cerdedo e Montes» en A Estrada. Se trató de una presentación organizada por la Asociación Vagalumes que reunió a numerosas personas en el MOME. Contó con una tertulia posterior sobre mitos y leyendas de la zona.