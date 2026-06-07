Festa de Verán o 20 no Agro de Lalín de Arriba

A Asociación de Veciños Pena Aguda celebrará o sábado 20 de xuño a II Festa de Verán no Agro de Lalín de Arriba. Comezará ás 19 horas cun tardeo de DJ Efrén Pérez e seguirá cunha cea baixo carpa con prazas limitadas e menú a 35 euros (15 para nenos de ata 10 anos). Na verbena actuarán Festicultores Troupe e DJ Roy.