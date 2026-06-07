Dozón supera el medio millar de asistentes a su Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos

Un año más, y van 30, Dozón vence las temperaturas veraniegas a base de comida. El recinto ferial de A Gouxa acogió la XXX Festa Tradicional da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos, con más de medio millar de asistentes. Pasadas las 12.30 horas, comenzaron a funcionar las parrillas, con vecinos y visitantes ya apostados a lo largo de las dos largas barras que presidían el recinto. Al fondo, descansaban los caballos de un grupo de jinetes que decidió aprovechar la jornada para acercarse a la cita gastronómica disfrutando de un paseo.

Comensales en la cita gastronómica de A Gouxa. / Bernabé / Javier Lalín

Los más de 500 asistentes dieron buena cuenta de los 300 kilos de torreznos que ya había anunciado el Concello de Dozón, al son de la música de la Charanga Ardores. Su repertorio, plagado de ritmos latinos y algún que otro pasodoble, animó a más de uno a demostrar sus dotes con el baile. Buena parte de los comensales disfrutaron de los torreznos con pan a pie de barra, aunque hubo varios grupos que no dudaron en comer sentados sobre el césped del recinto, e incluso fuera.

También fuera del recinto ferial estaban apostados varios puestos de venta ambulante, con azadas, cuchillos y hoces, pero también con juguetes de madera que, a modo de pequeñas serpientes de vivos colores, están funcionando como un excelente truco para evitar la entrada de insectos a través de las ventanas. Tampoco podía faltar en una cita gastronómica de este tipo la venta de rosquillas y otros dulces.

El alcalde, Adolfo Campos, junto a dos vecinos. / Bernabé / Javier Lalín

Tras la degustación gratuita, los bares de la localidad atendieron decenas de reservas para comer carne ao caldeiro, un menú que ya triunfa entre los fieles a las ferias de los días 11 y 23 en A Gouxa y que en esta jornada dominical alargó la sobremesa hasta casi última hora de la tarde. La siguiente cita festiva de Dozón será en la parroquia de O Sisto, con la celebración de San Xoán.