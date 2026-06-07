Dozón invita a 300 kilos de torreznos en su Festa da Carne ao Caldeiro

El recinto ferial de A Gouxa, en Dozón, acoge este domingo la XXX Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos. A partir de las 12.30 horas arranca una degustación gratuita de torreznos, en la que se prepararán 300 kilos de producto. La cita, organizada por el Concello de Dozón en colaboración con la Diputación, cuenta además con la actuación musical de la charanga Ardores, y promete alargar la sobremesa hasta última hora de la tarde.

La Festa da Carne ao Caldeiro es la principal cita gastronómica de este municipio dezano, que además los días 11 y 23 de cada mes congrega en el citad recinto de A Gouxa a decenas de personas con motivo de la feria. Antaño, este mercado reunía a decenas de reses sobre todo de vacuno, igual que los días 12 en Agolada o el 3 y 18 de cada mes en Lalín. En la actualidad, A Gouxa sí mantiene su referencia como zona donde disfrutar de un excelente plato de carne cocida á feira, mientras que tanto Agolada como Lalín ciñen sus jornadas feriales a puestos de venta ambulante. Los mercados de ganado de la zona se han concentrado en los últimos años en la Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda.