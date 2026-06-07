La Diputación apoya la regueifa escolar
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La Diputación pone en marcha el programa ‘Ao son da nova regueifa’, un programa orientado a los centros de educación secundaria de la provincia. El plan difundirá el documental del mismo nombre en 30 pases, que pueden ser solicitados por los centros de educación públicos desde mañana y hasta el 30 de noviembre
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