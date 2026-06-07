Diego Val y Luis Iglesias ganan el quinto Campionato de Pesca de Lalín

El V Campionato de Pesca de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, celebrado este sábado, premió las habilidades de Diego Val Mouriño en la categoría de pesca sin muerte y de Luis Iglesias Rodríguez en la modalidad de con muerte o tradicional. La modalidad sin muerte, en la que solo podía emplearse un cebo de mosca, se desarrolló en aguas del Arnego, y escogió como segundo y tercer galardonados a Juri López Viana y Martín Canda Gil. La pesca con muerte, en el coto del Asneiro, completó el podio con Guillermo Fabeiro Crespo y José Manuel Diéguez Freijido.

El presidente del colectivo, José Luis Montoto, indica que en esta quinta competición participaron 32 personas. «Son máis có ano pasado, pero non podemos meter máis xente porque o volume de participantes decídese en función dos permisos que teñamos para cada coto», 17 en total para las aguas del Asneiro y 19 para las del Arnego. Los seis mejores se llevaron trofeos donados por el Concello y que fueron entregados por las concejalas Raquel Lorenzo y Beatriz Canda. Hubo también detalles para los y las demás participantes.

Uno de los participantes. / Cedida

Contenedores en el agua

Montoto explica que el agua presentaba una temperatura excelente para el torneo, y apela a la buena población de trucha sobre todo en el Arnego. «Diego Val obtivo máis de 230 puntos, e temos que lembrar que un pescador vai sumando puntos segundo as troitas que saque do río e que superen os 19 centímetros. Estes animais devólvense á auga», explica. Pero al mismo tiempo, Montoto alerta de la presencia de especies invasoras, año tras año, en los cauces. Días antes del torneo, hubo que retirar contenedores de basura en el del Asneiro.