Una despedida con caballos, tortillas, motos y ajedrez

La Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia echa hoy el cierre a su 48ª edición con una última jornada de programación intensa y variada en el recinto de Silleda. El certamen reúne este domingo nuevas propuestas que se suman a las actividades permanentes de la feria y a las incorporadas durante el sábado, con una oferta que combina espectáculo, gastronomía, deporte, turismo, naturaleza y estética.

Las actividades caninas tuvieron un papel destacado con la XV Prueba de la Liga Autonómica de Agility, varias exhibiciones y el XIX Concurso Nacional Canino Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia. También se celebraron el XXXVII Concurso Monográfico del Can de Palleiro y el certamen del Club Español de Beagle, Beagle-Harrier y Harrier.

El programa ecuestre volvió a ser uno de los grandes atractivos de la jornada. Esta mañana concluyó el XIII Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe, denominado Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C, y se celebró un taller de cuidados del poni dirigido a los más pequeños, que pudieron cepillarlos, trenzarlos y pasearlos a la cuerda. A estas actividades se añadieron una exhibición de doma de alta escuela con ejemplares de pura raza gallega de la sección Dragóns de Santiago y una rapa das bestas con aloitadores y caballos de pura raza galega.

Como cierre de la feria, Paco Martos presenta esta tarde el espectáculo La leyenda del pájaro azul, una puesta en escena con 25 caballos, ponis, águilas, aves rapaces y perros checoslovacos. La propuesta combina doma en libertad, alta escuela y ejercicios de riesgo como la «posta húngara».

Las emociones sobre ruedas también tienen protagonismo con un show del piloto Paulo Martinho, pionero del freestyle motocross en Portugal. Además, el VII Open Internacional de Ajedrez reúne a 230 jugadores, entre ellos tres grandes maestros: Vladimir Petrov, de Bulgaria; Aleksa Strikovic, de Serbia, e Ibragim Khamrakulov, de Uzbekistán.

En el Salón de Alimentación del Atlántico, la jornada incluye el VI Concurso Popular de Tortilla Española D.O.P. Baena, así como diferentes showcookings. Entre ellos figura el de productos Salimat, conducido por el chef Diego López, del restaurante La Molinera, junto a demostraciones de coctelería a cargo del barman Joel Forján, campeón nacional absoluto del campeonato Monín Interescuelas 23.

Turexpo Galicia y Festur mantienen también su apuesta por las fiestas de interés turístico, con degustaciones del Carneiro ao Espeto de Moraña, Pan de Cea y Patatas de Coristanco. El programa se completa con demostraciones de palilleiras de Camariñas y de elaboración de la Olería de Buño, de Malpica de Bergantiños.

La feria de caza, pesca y naturaleza, Fecap Abanca, ofrece en esta última jornada una muestra de perros de caza con más de 500 ejemplares, seguida de una presentación sobre su etimología y un desfile. El programa incluye además demostraciones de montaje de moscas, exhibiciones de técnicas de lance con señuelo y las propuestas «Pesca de guerrillas» y «Distancia y precisión en la pesca con mosca», ambas a cargo de Jesús Carmona-CNL.

Por su parte, Intermax Beauty Show acoge talleres de styling femenino y masculino con profesionales como Silvia Garnil, Amparo Fernández, Sonia Ramos, Jesús Márquez y Carlos Bardullas. La tarde incluye además La gran batalla, una competición de barberos de distintos puntos de España y Portugal en las categorías «Futuras promesas» y «Freestyle».

La jornada contó asimismo con la visita del conselleiro de Facenda y Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, quien recorrió distintos pabellones y espacios del certamen.