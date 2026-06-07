Cris Collazo trae a súa «costureira» a Lalín

O espectáculo familiar Costureiriña bonita, da compañía A Cova das Letras, representouse este sábado no Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín. A función de Cristina Collazo, incluída na programación de teatro familiar do Concello, cambiou a ubicación inicialmente prevista (Praza da Torre) pola previsión de chuvia.