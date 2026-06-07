La Semana Verde cierra sus puertas con 108.000 visitantes, casi 4.000 menos que el año pasado

La 48ª Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia y sus certámenes paralelos cerraron sus puertas este domingo y tras cuatro jornadas de actividades que, en conjunto, suman una afluencia de 108.152 visitantes. El número se obtiene a través de un sistema de cámaras con software inteligente situadas en las entradas al recinto ferial de Silleda y que provee la empresa Intermax. Esos más de 108.000 visitantes son unos 4.000 menos que los 112.200 que recibió la edición de 2025. Pero pese a esa leve caída, la edición de 2026 se considera la de segunda mejor afluencia desde antes de la pandemia.

La Semana Verde fue valorada de forma muy positiva por la inmensa mayoría de los 793 expositores, que indican que han cumplido sus expectativas de negocio y difusión. La cita, además, contó con un amplio respaldo institucional y más de 200 actividades distintas que se convirtieron en auténticas experiencias.

Por otra parte, la cuarta y última jornada del certamen volvió a sorprender a los visitantes, con un combinado de actividades caninas, ecuestres, de motocross y, por supuesto, degustaciones. Dentro de las actividades caninas, el público pudo disfrutar de la XV Prueba de la Liga Autonómica de Agility y varias exhibiciones, amén de un certamen de belleza, el XIX Concurso Nacional Canino. Tuvieron lugar, además, los respectivos concursos de las razas Can de Palleiro, Beagle, Beagle-Harrier y Harrier.

Ya en el apartado de domas ecuestres, el domingo por la mañana remató el XIII Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe y volvió a celebrarse, como el sábado, un taller sobre cuidados del poni. El mundo del caballo en la Semana Verde también permitió presenciar una 'rapa das bestas' con aloitadores y ejemplares de pura raza galega. Durante la tarde, Paco Martos deleitó a los presentes con su espectáculo La leyenda del pájaro azul, en el que participan 25 caballos, ponis, aves rapaces y perros checoslovacos.

Competición de barberos

En el último día de la Semana Verde tampoco podía faltar una demostración de freestyle motocross con el portugués Paulo Martinho ni el VII Open Internacional de Ajedrez, con 230 jugadores. En cuanto a los salones paralelos, en Salimat tuvo lugar el sexto Concurso Popular de Tortilla Española DOP Baena, amén de demostraciones de cocina con el chef Diego López, del restaurante lalinense La Molinera, o el barman Joel Forján, campeón nacional absoluto del Monín Interescuelas 23. En el salón de belleza Intermax Beauty Show la competición 'La gran batalla' reunió a barberos de España y Portugal en las categorías de futuras promesas y estilo libre.