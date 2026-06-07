El BNG acusa a la Xunta de "falta de transparencia" en la parcelaria Val de Camba

La parlamentaria lalinense del BNG Ariadna Fernández registró una batería de iniciativas para que la Xunta aclare «os continuos atrasos e as evidentes discrepancias entre os anuncios e a realidade dos procedementos administrativos» en la reestructuración parcelaria Val de Camba, que se inició hace casi 20 años (en 2008) y que afecta a las parroquias de Camba, Río y Fafián.

El pasado 19 de enero la Xunta anunciaba una inversión de 1,7 millones de euros para intervenir, ya desde el primer trimestre del año, en la red de caminos de la parcelaria. Al final, las mejoras afectarían a 74 caminos, con un total de 26 kilómetros. Desde el 1 de este mes y hasta el día 22 la empresa pública Seaga saca a licitación, por 737.548 euros, la ejecución solo de la capa de rodadura de los caminos secundarios y la mejora de los caminos principales porque no dispone de «medios específicos suficientes para os traballos de pavimentación con firmes bituminosos», como indica la memoria justificativa del contrato. Marca un plazo de ejecución de 10 meses.

A finales de abril, ya en el segundo trimestre, fue cuando en realidad comenzaron las obras, con visita de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Para el Bloque, esta variedad de plazos y de cifras se traduce en que «estamos diante dun novo exemplo de política de titulares da Xunta, que anuncia investimentos millonarios e prazos inmediatos pero que, cando se analizan os expedientes, non se corresponden coa realidade». Fernández exige que se ejecuten todas las actuaciones precisas en la parcelaria de un concello, el de Rodeiro, que lidera la incorporación de jóvenes a la agroganadería en Deza y Tabeirós-Montes.