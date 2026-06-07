Arde un coche junto a la feria de Silleda

Un coche ardió a primera hora de la tarde de este domingo en la vía PO-205 (Silleda-Vila de Cruces), a la altura del recinto ferial de Trasdeza, en plena celebración de la Semana Verde de Galicia. A pesar de lo aparatoso del suceso, con una combustión que provocó grandes llamas en algunos momentos, no hubo que lamentar heridos entre los ocupantes del turismo, ni daños en otros vehículos que circulaban por el entorno, muy concurrido en esos momentos.

El vehículo, con el recinto ferial al fondo. / Bombeiros Deza

Según testigos, el turismo llegó en llamas desde la rotonda de la autopista hasta las inmediaciones de la de acceso al recinto. En concreto, se detuvo justo al pasar el taller de arreglo de motosierras que hay en el lugar de Meixomence, en la parroquia de Ponte. Allí fuero sofocadas las llamas por una dotación de bomberos del Parque Intercomarcal de Deza y Tabeirós-Montes. Al lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Silleda, que regularon el tráfico en una hora punta de acceso a la Feira Internacional de Galicia, con motivo de la celebración de su principal cita anual.

El automóvil en llamas visto desde la rotonda de acceso a la feria. / Cedida

El suceso levantó expectación enseguida entre quienes circulaban a esa hora por la carretera Silleda-Vila de Cruces, especialmente transitada en el tramo que va desde el recinto ferial hasta el enlace de la autopista. Llamó también la atención de quienes entraban o salían de la Semana Verde en esos momentos, e incluso de parte de los visitantes del certamen que se encontraban en la zona más próxima al acceso de ganadería.

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Entre la concurrencia se corrió la voz de que se trataba de un vehículo eléctrico. En realidad, según confirmaron los bomberos, era un automóvil microhíbrido de gasolina (también conocido como Mild Hybrid o MHEV), que combina un motor de combustión tradicional con una pequeña batería. Este sistema eléctrico no mueve el coche por sí solo, sino que asiste al motor de gasolina al arrancar o acelerar, reduciendo el consumo.