Susana Tato propone crear un «espazo de memoria» en el recinto de Os Pendellos de Agolada

El BNG de Agolada llevará al próximo pleno una moción en la que insta al gobierno a promover la conservación de la antigua imprenta Novagráfica y la creación de un espacio de memoria en el antiguo recinto ferial de Os Pendellos. La portavoz del partido, Susana Tato, recuerda que durante décadas esta imprenta «acompañou a vida de varias xeracións de agoladeses. Dela saíron os carteis das festas, os programas das celebracións, as invitacións das vodas, os recordatorios das primeiras comuñóns, as tarxetas dos comercios e moitos dos impresos que pasaron polas mans das familias do municipio».

Carlos Vilar

La moción añade que la familia está dispuesta a ceder al Concello material que aún conserva, como antiguas minervas de impresión, guillotinas y otra maquinaria vinculada a las artes gráficas tradicionales, «un patrimonio cada vez máis difícil de atopar e que permite comprender como funcionaba un oficio esencial antes da chegada da era dixital», apostilla Tato. Para el BNG, Os Pendellos son el lugar más adecuado para albergar esta colección, tanto por su valor patrimonial como por su condición de símbolo de la identidad local. Por ello, la moción invita a dedicar este espacio a la memoria de Carlos Vilar, conocido como 'Carlos da Imprenta'.

Para el Bloque, esta iniciativa puede ser también una oportunidad para seguir enriqueciendo los usos culturales de Os Pendellos y para continuar recuperando la memoria de los oficios, las personas y las historias que crearon vínculo e identidad en el municipio. Concluye afirmando que este espacio para la antigua imprenta puede ser « o primeiro dunha colección de historiuas, oficios e lembranzas que merecen ser conservadas».