‘Soñar’, do Golmar, este luns no Salón Teatro

O Salón Teatro de Lalín acollerá este lunes, 8 de xuño, ás 19 horas, a proxección da curtametraxe Soñar, finalista no II Concurso Nacional Platino Educa. A entrada será libre ata completar aforo. Aproveitarán a gala para inaugurar unha exposición interactiva con todos os traballos realizados este curso, que poderá visitarse ata o xoves 11.