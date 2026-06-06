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‘Soñar’, do Golmar, este luns no Salón Teatro

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O Salón Teatro de Lalín acollerá este lunes, 8 de xuño, ás 19 horas, a proxección da curtametraxe Soñar, finalista no II Concurso Nacional Platino Educa. A entrada será libre ata completar aforo. Aproveitarán a gala para inaugurar unha exposición interactiva con todos os traballos realizados este curso, que poderá visitarse ata o xoves 11.

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