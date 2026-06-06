A Solaina abre el plazo del II Concurso de Curtas Carlos Asorey

La Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño, en Vila de Cruces, acaba de abrir el plazo de inscripción para participar en el II Concurso de Curtas Documentais Carlos Asorey Martínez, un certamen destinado a obras de nuevos cineastas procedentes de universidades, grados y escuelas de formación audiovisual.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio y la inscripción será gratuita a través del correo electrónico concursocarlosasorey@hotmail.com. Las obras deberán estar realizadas en lengua gallega, no superar los 25 minutos de duración y haber sido producidas de 2024 en adelante. Las bases completas pueden consultarse en la web fundacionasolaina.gal.

El concurso, que cuenta con el apoyo de la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, repartirá premios por valor de 2.500 euros: 1.500 euros para el premio del jurado y 1.000 para el del público, además de sendas piezas creadas para la ocasión. El jurado, que se anunciará próximamente, estará formado por tres personas de reconocido prestigio en el ámbito audiovisual y académico.

Como en la primera edición, el Premio del Público contará con las valoraciones del alumnado del IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces, con el objetivo de conectar la cultura audiovisual con la comunidad local y, especialmente, con la juventud.

El certamen busca poner en valor la figura del documentalista cruceño Carlos Asorey Martínez (1950-2015), natural de la parroquia de Loño, y dar visibilidad a nuevas propuestas documentales desde el ámbito rural. Los cortos finalistas serán proyectados en el acto de entrega de premios, previsto para principios de octubre en la Fundación Paco Lareo-A Solaina.

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En la pasada edición fueron premiadas las obras Testemuñas dunha Illa, de Borja Duarte, Guillermo Artero y Elián Antigua, formados en la Universidade de Santiago, y O que non falta, de Ariadna Fieira y Sky López, de la Universidade da Coruña.