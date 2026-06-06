Silleda canta con acento de Dakar

Los senegaleses Rubén (32 años) y José (39 años) han debutado con la Coral Polifónica de Trasdeza en sus tradicionales Tardes de Primavera, convirtiéndose en los nuevos integrantes de la agrupación musical tras llegar a Silleda desde su Dakar natal. Los dos cantantes, que ya se conocían en su tierra de origen y actualmente trabajan juntos en el municipio trasdezano, se incorporaron al grupo en marzo como voces de bajos tras una propuesta de Mary Carmen Ruzo, su compañera de coral y profesora de español. Ruzo explica el origen de esta iniciativa al recordar que «lo de la coral fue algo fantástico. En las clases de idioma enseñamos gramática, pero dejo un margen para conversación porque es lo que de verdad les importa, que sepan hablar. Entonces, uno de los temas que surgió un día fue lo que echaban de menos cada uno de los alumnos de su país. Tanto Rubén como José me dijeron que lo que echaban en falta eran cantar en la coral. Los dos me dijeron que son bajos y que cantaban en la Coral Juan Bosco de Senegal. Hablé con Manolo, el director de la coral y me dio un sí rotundo a la primera para incorporarlos a la coral».

Bernabé/Javier Lalín

El debut en los escenarios para Rubén y José se ha producido en un tiempo récord gracias a la disciplina de ambos componentes y a un método adaptado para superar la barrera idiomática. Según detalla su profesora, «empezaron y lo que hacen es aprenderse la letra en español que graban cuando están en clase y como la música se la saben, ya está. También cantan en el coro de misa de la iglesia. Tengo que decir que son muy disciplinados en todo lo que hacen. Empezaron a cantar en marzo y ya debutaron, algo increíble». Esta rápida integración musical coincide con su esfuerzo por dominar el castellano a través de las iniciativas municipales locales, un proceso en el que han mostrado un gran compromiso de continuidad. Ruzo señala sobre su evolución con el idioma que «llevan viniendo a clases de español desde primeros de febrero, que fue cuando empezó el programa del Concello pensado para extranjeros que quieren aprender el idioma. Fue por un mes intensivo, terminó, pidieron prórroga, le dieron tres meses, ahora terminó y dijeron que si podían redactar un documento porque querían seguir. Es un placer estar con ellos».

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La estabilidad laboral y el entorno pacífico de la localidad han sido claves para el arraigo de estos dos operarios en la comunidad donde residen. El propio Rubén detalla en el poco español que domina por ahora los motivos de su satisfacción con su nueva residencia al afirmar que «me gusta mucho Silleda porque es un pueblo muy tranquilo. Además, tenía un primo viviendo aquí y puedo trabajar. La vida en Silleda es muy tranquila, algo que nos gusta a todos». De este modo, la experiencia de Rubén y José en la Coral Polifónica de Trasdeza cierra un círculo de hospitalidad donde la música, el empleo y las aulas compartidas consolidan su proyecto de vida en Galicia.