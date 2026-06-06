Rodeiro reparte los 20.000 euros de ayudas a colectivos culturales

Rodeiro celebró ayer una junta de gobierno en la que aprobó la distribución de las ayudas a colectivos culturales, por un importe global de 20.000 euros. El bipartito acordó, demás, solicitar una ayuda de 500.000 euros en el marco del Fondo Adicional al Fondo de Cooperación Local para construir el futuro Centro de Día e Punto de Atención á Infancia. Desde el gobierno indican su apuesta por la colaboración con las entidades locales y la atención a las personas, tanto los más pequeños como las de más edad.

A mayores, se acordó la contratación de cinco trabajadores que se incorporarán a la brigada municipal para reforzar las labores de mantenimiento y conservación del viario público. Estos nuevos efectivos van a centrarse en la mejora de los caminos y las pistas de distintas aldeas, realizando tareas de desbroce, limpieza y bacheo con vistas a mejorar la seguridad y la movilidad del rural.