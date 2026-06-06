Junta de gobierno
Rodeiro reparte los 20.000 euros de ayudas a colectivos culturales
redacción
Rodeiro celebró ayer una junta de gobierno en la que aprobó la distribución de las ayudas a colectivos culturales, por un importe global de 20.000 euros. El bipartito acordó, demás, solicitar una ayuda de 500.000 euros en el marco del Fondo Adicional al Fondo de Cooperación Local para construir el futuro Centro de Día e Punto de Atención á Infancia. Desde el gobierno indican su apuesta por la colaboración con las entidades locales y la atención a las personas, tanto los más pequeños como las de más edad.
A mayores, se acordó la contratación de cinco trabajadores que se incorporarán a la brigada municipal para reforzar las labores de mantenimiento y conservación del viario público. Estos nuevos efectivos van a centrarse en la mejora de los caminos y las pistas de distintas aldeas, realizando tareas de desbroce, limpieza y bacheo con vistas a mejorar la seguridad y la movilidad del rural.
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
- Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
- Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
- Una ganadería de Rodeiro, entre las diez más productivas de vacuno frisón de toda España
- Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
- El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
- Veranear en Galicia se vuelve más caro otro año más: 2.500 euros en Sanxenxo, 1.350 en Nigrán o 900 euros en Cangas