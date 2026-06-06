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Pontiñas saca el arte, el deporte y los descuentos a la calle
Noceda celebra su Festa da Pascuilla de Lamas
La Carballeira de Lamas, en la parroquia de Noceda, acogerá hoy su Festa da Pascuilla. El día grande habrá misas a las 11.00, 12.00 y la solemne de las 13.00 horas. La animación musical correrá a cargo de la Unión Musical de Ponteledesma, Charanga Chámalle X, Dúo Punto Zero, Mekanika Rolling Band y DJ Smile.
Hoy.
Vista Alegre organiza su sardinada de San Juan
El colectivo Vista Alegre, en A Bandeira, celebra a las 22.00 horas, en la Praza Juan Salgueiro, su tradicional sardinada, donde habrá sardinas, bolos preñados, pan de maíz, sobremesa y bebidas, a 10 euros para los adultos, 15 para los no socios y 5 para los menores de 10 años. Hay que recoger los tíquets en el centro cultural.
23 de junio, 22.00 horas.
Botos festeja el San Juan con una verbena
La Fiesta de San Juan se celebrará en Botos (Lalín) desde las 23:30 horas. El evento contará con la disco móvil Cinema y Pirámide con Marcos Kintana. Habrá un servicio de autobús desde el Bar A Barra con idas a partir de las 23.30 horas y vueltas cada 15 minutos, por un precio de 6 euros ida y vuelta (4 euros por trayecto).
Martes, 23 de junio.
Cristina Collazo y Máisquedanza, en Lalín
La capital dezana ofrece hoy dos citas artísticas para toda la familia. A cova das Letras con Cristina Collazo al frente representa «Costureiriña bonita» en el Museo de Lalín. Media hora después, en el Lalín Arena, la agrupación Máisquedanza presentará su tradicional muestra de baile anual.
Hoy, 18.30 y 19.00 horas.
El Desafío Serra do Candán más concurrido
El trail de Vilatuxe, o Desafío Serra do Candán, contará con varias modalidades y recorridos diferentes. La competición, que cada año se consolida como una de las pruebas de montaña más exigentes de Galicia, ha conseguido un récord de inscritos al contar a con 689 participantes, lo que representa todo un rotundo éxito.
Hoy, desde las 8.00 horas.
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