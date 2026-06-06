El pleno de A Estrada solicita más docentes para el García Barros

Todos los partidos del pleno de A Estrada respaldaron la moción presentada por el PSOE para reclamar a la Consellería de Educación un refuerzo de personal en el IES Manuel García Barros. Aceptaron además solicitar más personal centrado en el alumnado con necesidades especiales. La moción pide también la reducción del ratio del alumnado por clase en este centro. El Concello se comprometió también a analizar con el IES una mejora de sus instalaciones.