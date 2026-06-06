Los peregrinos, primeros visitantes la oficina de turismo de A Estrada

El Concello de A Estrada abrió la oficina de información turística situada en la Casa das Letras, de manera que el municipio ya está preparado para afrontar el aumento de visitantes que suele acompañar la llegada de la temporada alta.

El servicio, que durante el verano funcionará también en las inmediaciones del Pazo de Oca, comenzará a informar a los visitantes sobre los atractivos turísticos de la zona en un fin de semana marcado por una elevada afluencia, coincidiendo con la celebración de la XIII Feira da Sidra en la capital estradense. Además, la apertura anticipada de este año permitirá que la oficina preste servicio durante las fiestas patronales de San Paio y la Rapa das Bestas de Sabucedo, Festa de Interese Turístico Internacional.

Con la colaboración de Turismo Rías Baixas, la oficina de información turística de A Estrada abrirá de martes a sábado y permanecerá cerrada los domingos y lunes. De martes a viernes atenderá de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados lo hará de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Peregrinos

Los peregrinos podrán sellar sus credenciales en la oficina de turismo de la Casa das Letras. De hecho, la presencia de caminantes a primera hora de la mañana y su demanda temprana de información para recorrer la comarca llevaron a adelantar la apertura del servicio. La mayoría de quienes realizan el Camino de Santiago atraviesan A Estrada siguiendo el Camiño da Geira e dos Arrieiros, el Camiño de Ignacio Taverneiro o el Camiño Miñoto.

La mayor parte de los visitantes llegan a esta oficina teniendo como principales referencias turísticas de A Estrada el Pazo de Oca y la Rapa das Bestas de Sabucedo. Además de interesarse por estos dos recursos, solicitan información sobre rutas, actividades, celebraciones y otras propuestas de ocio. También son numerosos los usuarios que preguntan por la oferta gastronómica del municipio.

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Según explican los responsables del servicio, la Ruta da Sidra despierta cada vez más interés entre quienes deciden descubrir o volver a recorrer estas tierras.