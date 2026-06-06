O Scientia Lalín obtén cinco dos nove Premios Caridade en Lugo

Unha delegación de alumnos do Scientia Lalín asistiu en Lugo á entrega dos Premios Caridade 2026 de Cáritas Diocesana. O alumnado obtivo 5 dos 9 galardóns convocados, cunha dotación total de 1.800 euros en material escolar. O acto contou coa actuación do mago David e o recoñecemento dos organizadores aos rapaces galardoados. A cerimonia finalizou cunha mención especial cara ao centro educativo por parte do bispo da diocese, Alfonso Carrasco Rouco.