Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gradas BalaídosPolémica PAUFuga de PovisaCaso PitanxoPiedras disuasorias aparcamiento CangasPremios Zona FrancaDetenida atropello mortal Vilanova
instagramlinkedin

O Enredos Fest volve á Bandeira os días 13 e 14 con dúas funcións

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O Auditorio Manuel Dopazo da Bandeira acollerá os días 13 e 14 de xuño a segunda edición do Enredos Fest, festival de teatro afeccionado organizado por Enredos Teatro e o Concello de Silleda. A cita abrirase o sábado 13, ás 21.00 horas, coa compañía anfitrioa e a obra As ladroas somos xente honrada. O domingo 14, ás 19.30 horas, Teatro Pesadelo representará Xa é hora, baseada nun texto de Tomás Afán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents