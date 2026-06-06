O Enredos Fest volve á Bandeira os días 13 e 14 con dúas funcións

O Auditorio Manuel Dopazo da Bandeira acollerá os días 13 e 14 de xuño a segunda edición do Enredos Fest, festival de teatro afeccionado organizado por Enredos Teatro e o Concello de Silleda. A cita abrirase o sábado 13, ás 21.00 horas, coa compañía anfitrioa e a obra As ladroas somos xente honrada. O domingo 14, ás 19.30 horas, Teatro Pesadelo representará Xa é hora, baseada nun texto de Tomás Afán.