Mouriscade cabalga de nuevo

Mouriscade recupera uno de sus espacios más singulares. El club hípico Juan Oliveira celebró este sábado una jornada de puertas abiertas para que vecinos, familias y aficionados se acerquen a conocer la nueva etapa de las instalaciones, ahora gestionadas por el Centro Ecuestre Vía da Prata.

Al frente del proyecto está Joaquín Haba, que asume la gestión con el apoyo de su esposa y con la experiencia acumulada en sus instalaciones de Botos, que mantiene sobre todo con yeguas de recría, y durante su etapa como profesor del propio Juan Oliveira. «Desde abril, que asumimos la gestión de Mouriscade, estamos con limpieza y mejoras, porque llevaba dos años parado», explica. Entre los trabajos realizados cita la creación de una nueva zona de preparación de caballos, pintado, mejoras en la iluminación, dotación de arena, acondicionamiento de vestuarios, un baño adaptado o la renovación del estercolero.

El recinto reabre con 23 cuadras, una pista exterior de 60 por 40 metros y otra cubierta de 30 por 20. En Mouriscade hay ahora 16 caballos, aunque Vía da Prata dispone de 23 en total contando Botos y las fincas que les han ido cediendo. Predominan los ejemplares de pura raza española, «que es lo que yo crío», señala Haba, aunque el trabajo se abre a todo tipo de animales: árabes, trotones —muy habituales en la zona— y cualquier otro caballo que necesite doma o «quita de resabios».

La reapertura no se plantea solo como una recuperación de instalaciones, sino como el inicio de una actividad estable durante todo el año. El centro ofrece clases de equitación y de doma, además de trabajos vinculados al mundo hípico. De cara al verano incorpora cuatro campamentos semanales para niños y adolescentes, desde los 5 hasta los 16 o 17 años. Serán en la primera y en la tercera semana de julio y de agosto, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, con un precio de 100 euros por persona.

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La jornada sabatina sirvió como carta de presentación de una nueva etapa para el Juan Oliveira. Una reapertura que devuelve movimiento a las pistas de Mouriscade, en la parroquia lalinense de Vilanova, y que aspira a convertir el recinto en un punto de encuentro para quienes ya montan, para quienes quieren iniciarse y para las familias que buscan una actividad en contacto con los caballos y con el entorno privilegiado de la zona.