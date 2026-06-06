Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gradas BalaídosPolémica PAUFuga de PovisaCaso PitanxoPiedras disuasorias aparcamiento CangasPremios Zona FrancaDetenida atropello mortal Vilanova
instagramlinkedin

Patrimonio y turismo

Lalín avanza en la creación de un área recreativa en el entorno del Pazo de Liñares

El Concello de Lalín aprueba la licencia de segregación para una permuta de terrenos 5.596 metros cuadrados con el fin de habilitar un espacio público que conecte Eirexe con el inmueble histórico

Parcelas resultantes.

Parcelas resultantes. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

El Concello de Lalín sigue dando pasos para crear un nuevo espacio público en el núcleo de Eirexe, en la parroquia de San Martiño de Prado, en el entorno del Pazo de Liñares. La junta de gobierno local concedió la licencia de segregación necesaria para reorganizar la propiedad de una parcela rústica y hacer posible una posterior permuta de terrenos.

El objetivo municipal es adquirir una porción de 5.596 metros cuadrados de una finca denominada Agro da Costa, que cuenta con acceso público desde el núcleo de Eirexe. Esa superficie se permutará por otra parcela colindante de titularidad municipal y de la misma extensión. Según recoge el informe técnico incorporado al expediente, la finalidad es crear un área recreativa que mejore la relación e integración del núcleo con el Pazo de Liñares, así como las condiciones de accesibilidad al entorno de la iglesia de Prado y al propio núcleo rural de Eirexe.

Parcelas originales, antes de la segregación.

Parcelas originales, antes de la segregación. / Cedida

La finca matriz tiene una superficie de 19.058 metros cuadrados y está clasificada como suelo rústico común. La segregación aprobada afecta a una porción de 5.596 metros cuadrados, localizada en la parte sur de la parcela. Una vez completada la operación, se prevé la permuta con el Concello y la posterior agrupación de los terrenos restantes para mantener la reorganización de la propiedad.

El viceportavoz del gobierno, Pablo Areán, indica que la intención es conectar la zona de la iglesia con la carretera provincial (Prado-Vilatuxe) y el pazo. Para eso, el Concello está también en negociaciones con la propiedad de otra finca.

El expediente cuenta con autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dado que la parcela se encuentra afectada por el entorno de protección del Pazo de Liñares, declarado Bien de Interés Cultural, y también por el entorno de protección de la iglesia parroquial de San Martiño de Prado. Además, se sitúa dentro del ámbito del territorio histórico de la Vía da Prata o Camiño Mozárabe.

Noticias relacionadas

La licencia queda condicionada al cumplimiento de las condiciones fijadas en el informe técnico municipal, especialmente en lo relativo a la permuta y agrupación posterior de las parcelas. El acuerdo no implica todavía la ejecución material del área recreativa, pero sí desbloquea el trámite urbanístico previo necesario para que el Concello pueda hacerse con los terrenos.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
  2. Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
  3. Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
  4. Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
  5. Una ganadería de Rodeiro, entre las diez más productivas de vacuno frisón de toda España
  6. Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
  7. El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
  8. Veranear en Galicia se vuelve más caro otro año más: 2.500 euros en Sanxenxo, 1.350 en Nigrán o 900 euros en Cangas

Lalín encarga un estudio para promover vivienda protegida municipal

Lalín encarga un estudio para promover vivienda protegida municipal

«Silvaescura non é importante por ser excepcional, senón precisamente por representar unha realidade común»

«Silvaescura non é importante por ser excepcional, senón precisamente por representar unha realidade común»

Lalín avanza en la creación de un área recreativa en el entorno del Pazo de Liñares

Lalín avanza en la creación de un área recreativa en el entorno del Pazo de Liñares

Rodeiro reparte los 20.000 euros de ayudas a colectivos culturales

Susana Tato propone crear un «espazo de memoria» en el recinto de Os Pendellos de Agolada

Susana Tato propone crear un «espazo de memoria» en el recinto de Os Pendellos de Agolada

Exposición sobre os torneiros de Berres

Las Festas de San Paio incluyen cinco propuestas deportivas

Los peregrinos, primeros visitantes la oficina de turismo de A Estrada

Tracking Pixel Contents