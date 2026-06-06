Lalín avanza en la creación de un área recreativa en el entorno del Pazo de Liñares

El Concello de Lalín sigue dando pasos para crear un nuevo espacio público en el núcleo de Eirexe, en la parroquia de San Martiño de Prado, en el entorno del Pazo de Liñares. La junta de gobierno local concedió la licencia de segregación necesaria para reorganizar la propiedad de una parcela rústica y hacer posible una posterior permuta de terrenos.

El objetivo municipal es adquirir una porción de 5.596 metros cuadrados de una finca denominada Agro da Costa, que cuenta con acceso público desde el núcleo de Eirexe. Esa superficie se permutará por otra parcela colindante de titularidad municipal y de la misma extensión. Según recoge el informe técnico incorporado al expediente, la finalidad es crear un área recreativa que mejore la relación e integración del núcleo con el Pazo de Liñares, así como las condiciones de accesibilidad al entorno de la iglesia de Prado y al propio núcleo rural de Eirexe.

Parcelas originales, antes de la segregación. / Cedida

La finca matriz tiene una superficie de 19.058 metros cuadrados y está clasificada como suelo rústico común. La segregación aprobada afecta a una porción de 5.596 metros cuadrados, localizada en la parte sur de la parcela. Una vez completada la operación, se prevé la permuta con el Concello y la posterior agrupación de los terrenos restantes para mantener la reorganización de la propiedad.

El viceportavoz del gobierno, Pablo Areán, indica que la intención es conectar la zona de la iglesia con la carretera provincial (Prado-Vilatuxe) y el pazo. Para eso, el Concello está también en negociaciones con la propiedad de otra finca.

El expediente cuenta con autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dado que la parcela se encuentra afectada por el entorno de protección del Pazo de Liñares, declarado Bien de Interés Cultural, y también por el entorno de protección de la iglesia parroquial de San Martiño de Prado. Además, se sitúa dentro del ámbito del territorio histórico de la Vía da Prata o Camiño Mozárabe.

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La licencia queda condicionada al cumplimiento de las condiciones fijadas en el informe técnico municipal, especialmente en lo relativo a la permuta y agrupación posterior de las parcelas. El acuerdo no implica todavía la ejecución material del área recreativa, pero sí desbloquea el trámite urbanístico previo necesario para que el Concello pueda hacerse con los terrenos.