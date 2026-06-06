Gómez Besteiro urge al PP a crear la Comisión de Estudo sobre o Leite

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visitó este viernes la Feira Internacional Abanca Semana Verde en Silleda, acompañado por la alcaldesa, Paula Fernández Pena. El responsable socialista indicó que el certamen multisectorial es un «escaparate inmellorable para a defensa dos produtores galegos e para reivindicar as propostas do PSdeG está a levar ao Parlamento de Galicia para implantar alimentos de proximidade nos comedores que dependen da Xunta». En este sentido, emplazó al gobierno autonómico a emplear la red propia de hospitales, residencias, colegios y escuelas infantiles para impulsar la producción propia «de calidade e con garantías».

Para Gómez Besteiro, esta propuesta es viable y muestra el camino adecuado para poner en valor e impulsar a los productores y productoras de Galicia. Aprovechó además para reclamarle al PP que acelere la constitución, en el Parlamento, de la Comisión de Estudo sobre o Leite. Esta entidad permitirá abordar mecanismos que garanticen que la industria «deixe de ter manga ancha para marcar uns prezos inasumibles». La puesta en marcha de dicha comisión fue acordada de forma unánime por todos los partidos políticos en la Cámara gallega y a petición del sindicato Unións Agrarias. Gómez Besteiro insiste en su urgencia, puesto que la renovación de los contratos entre las explotaciones y la industria deberá producirse en agosto, indica.

Desplome en abril

El líder socialista aludió, además, a la caída continuada de los precios en origen, colocándose incluso por debajo de los costes de producción y poniendo en riesgo la continuidad de varias explotaciones. En abril, el recorte de 6 céntimos por litro supuso la pérdida de 17 millones de euros en toda Galicia, por lo que en solo un mes se registraron 24 granjas menos, y en un año cerraron 314.