Las Festas de San Paio incluyen cinco propuestas deportivas

El deporte y la diversión volverán a estar presentes en las Festas de San Paio, que este año incluyen cinco propuestas deportivas para todas las edades. El programa fue presentado por el concejal de Deportes, Ismael Pena, junto a representantes de los clubes colaboradores: Félix Rodríguez (Bikestrada), Óscar Vázquez (Club Tenis RC), Paula Pose y Lisandro García (A Estrada Basket) y Javier Diéguez (Estrada Futsal). La programación se concentrará principalmente entre el 26 y el 28 de junio.

El viernes 26 se celebrará el torneo de fútbol sala 3x3, con un máximo de 12 equipos por categoría (benjamín, alevín, infantil y cadete). Los equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos, y en caso de falta de inscritos en una categoría, estos se integrarán en la superior. Las inscripciones estarán abiertas del 8 al 23 de junio y los partidos se jugarán en un campo hinchable de 12x6 metros.

Ese mismo día tendrá lugar la Fiesta de la Bicicleta, con salida y llegada en el Novo Mercado a las 11:00. Habrá dos recorridos: uno infantil de 800 metros para menores de 14 años y otro de 5 kilómetros para mayores de esa edad. Los menores de 10 años deberán ir acompañados por un adulto. Las inscripciones se realizarán en www.emesports.es del 12 al 23.

El sábado 27 se disputará el torneo de baloncesto 3x3, con categorías mini, infantil y cadete por la mañana, y junior y senior por la tarde. El plazo de inscripción será del 12 al 23 de junio, con un máximo de 12 equipos. Si hay menos inscritos, la organización ajustará el formato para garantizar el mayor número de partidos posible.

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Entre el 22 y el 28 de junio se celebrarán también el torneo de dobles y el Abierto de Tenis. El torneo de dobles, para no federados, incluirá categorías masculina, femenina, mixto y sub-18 mixto, con inscripciones hasta el 12 de junio y sorteo el 15. El Abierto de Tenis, para federados, contará con categoría absoluta masculina y femenina, con los mismos plazos de inscripción y sorteo. Información en el 680 866 570.