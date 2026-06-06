A Estrada se supera con más de 4.000 vasos, 5.000 litros y comida agotada

La XIII Feira da Sidra de A Estrada volvió a pulverizar este sábado todos sus registros y confirmó su consolidación como una de las grandes citas gastronómicas y festivas de Galicia. La masiva afluencia de público desde la apertura del recinto, a las 12.00 horas, provocó que prácticamente se agotaran tanto los vasos conmemorativos como las existencias de comida de muchos de los puestos participantes, en una edición marcada por el ambiente festivo, las agradables temperaturas y calles abarrotadas durante toda la jornada.

La imagen de la Praza da Constitución al mediodía era la mejor prueba del éxito de la convocatoria. Más de la mitad de los 4.000 vasos conmemorativos ya habían sido adquiridos en la venta anticipada y, antes incluso de finalizar la degustación matinal, apenas quedaban unidades disponibles. Por la tarde, la organización recurrió a vasos de ediciones anteriores para poder seguir atendiendo la demanda de público que se sumó ya por la tarde.

Este año estaban previstos 5.000 litros de sidra, sin embargo, desde primeras horas se veía que la respuesta iba a superar las previsiones. La barra, de 80 metros de longitud, dió cabida a un número récord de lagares procedentes de España, Portugal, Francia, Chequia y Letonia.

La asistencia masiva de público fue notable desde la apertura de la feria agotando la venta de vasos prácticamente antes de la tarde. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

A esa gran oferta sidrera se sumó la propuesta gastronómica de una decena de establecimientos estradenses que acompañaron la degustación con tapas y raciones. Candil de Silvia, Tapería O Lar, Velis Nolis Bistro, A Lacena de Chucha, Restaurante Río Liñares, Cafetería Malo Será, Panadería A Fogaza, A Casa do Pan, Cafetería Scala y A Riala Tapería trabajaron sin descanso durante toda la jornada y muchos terminaron prácticamente sin existencias ante la enorme demanda registrada.

El buen tiempo contribuyó decisivamente al éxito de la convocatoria. Las temperaturas agradables favorecieron que la asistencia fuese constante desde el inicio de la feria y que el ambiente festivo se prolongase desde la mañana hasta últimas horas ya la tarde. La zona de degustación tranquila, habilitada con carácter preferente para personas mayores y niños, volvió a ser uno de los espacios más valorados, extendiendo la fiesta hasta la alameda municipal.

La representación institucional también fue amplia. La conselleira de Medio Rural, María José González, visitó la feria acompañada por el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono, recorriendo los diferentes puestos y saludando a los elaboradores. En la visita también participaron el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, así como otros representantes autonómicos y locales. Ya por la tarde, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, se sumó a la cita para asistir a la entrega del Grolo de Ouro.

Las autoridades brindando por la Feira da Sidra. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Uno de los momentos destacados de la programación vespertina fue precisamente ese reconocimiento al consorcio vasco Sagardoaren Lurraldea. La gerente de la entidad, Leire Alkorta, recogió el Grolo de Ouro, una distinción con la que la Asociación Maceira e Sidra homenajea cada año a personas o colectivos que destacan por su trayectoria y contribución al impulso del sector sidrero.

Leire Alkorta, de Sagardoaren Lurraldea, recogió el Grolo de Ouro. / FDV_Externas

Pero si hubo una protagonista indiscutible fue la propia ciudadanía. Entre las 15.00 y las 19.00 horas, el denominado «tardeo» convirtió el centro urbano en un auténtico hervidero de gente. Las calles Serafín Pazo,Calvo Sotelo, Justo Martínea y zonas aledañas registraron una animación extraordinaria antes de que la actividad regresase a la Praza da Constitución con la reanudación de las degustaciones. Las calles aparecían completamente abarrotadas y era prácticamente imposible recorrer algunos tramos sin avanzar lentamente entre grupos de amigos y familias que disfrutaban del ambiente sobre todo en Serafín Pazo.

El DJ Carlos López cerró el «tardeo» con las calles abarrotadas. / Fran Campos

El público

Precisamente ese crecimiento fue objeto de algunas reflexiones entre los asistentes, que, pese a valorar muy positivamente la feria, apuntaban posibles mejoras para futuras ediciones. Algunos visitantes consideraban que "fan falla máis mesas", proponiendo "buscar mellor distribución e talvez ampliar o evento a algunha rúa ou nos propios xardíns municipais", espacios que ya contaban con mesas, aunque resultaron insuficientes.

También hubo quien consideró que "os baños portátiles quedan curtos para tanta xente e non están no mellor sitio". Otros asistentes apelaban al civismo tras algunas conductas incívicas detectadas en los aparcamientos de la Casa das Letras y del Teatro Principal. "Fai falla máis civismo", comentaban algunos participantes.

La nueva zona de mesas estuvo completa durante toda la jornada. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

La elevada afluencia generó igualmente dificultades puntuales en el acceso a la barra principal. "O ideal sería que a xente pedise e deixase espazo a outros", señalaban algunos visitantes, y pedían que los grupos "circulasen" para agilizar el servicio. Lejos de empañar el éxito del evento, estas observaciones eran formuladas desde el convencimiento general de estar ante una cita extraordinaria y con un enorme potencial de crecimiento.

La XIII Feira da Sidra reunió a Bereziartua y Astarbe, de Donostia; Kuartango, de Álava; Martintxonea, de Navarra; Somarroza, de Cantabria; Carral y Sidre del Agüelo, de León; Solleiro, Cabueñes y Sidra Buznego, de Asturias; Alfa y Sidra Raia, de Portugal; Celta Endovélico, de Francia; Opily Jabko, de Chequia; Mr Plume, de Letonia; Maeloc, de Chantada; Andaina PSM, de Ordes; Sidra Salvaje, de Riotorto; Val de Traba, de Noia; y las estradenses A Casa da Sidra, Peroja, Camino, López Pampín y Rabiosa.

Antes incluso de clausurar la edición, Maceira e Sidra y el Concello da Estrada, realizaba ya una valoración muy positiva. "A Feira da Sidra non deixa de sorprendernos e de demostrarnos cada ano que seguimos indo a máis", destacaban.

Los datos de participación parecen avalar el trabajo desarrollado durante estos años y refuerzan la posición de A Estrada como capital sidrera gallega y como una referencia imprescindible dentro del calendario gastronómico y turístico. Una gran fiesta que volvió a demostrar que la Feira da Sidra ha alcanzado una dimensión que ya trasciende fronteras.

Sidrerías

«Las botellas vacías son las mejores. El público está muy motivado y la feria es impresionante» Pedro Paiva — Sidrería Raia

Pedro Paiva de Sidrería Raia / Fran Campos

Pedro Paiva, de Sidrería Raia, Portugal, valoró muy positivamente su participación en la Feira da Sidra de A Estrada. Procedente del Baixo Miño, explicó que la suya es una sidrería nueva, con apenas tres años de trayectoria, aunque ubicada en un territorio con una profunda tradición sidrera que llegó a desaparecer y que ahora intentan recuperar. Este es el segundo año que acuden al encuentro y tienen claro que repetirán. Paiva definió la experiencia como una "experiencia indescritible" y destacó el ambiente vivido como un «momento muy impresionante», con un "público muy entusiasta". También le sorprendió la afluencia de "tanta juventud", lo que "demuestra que la sidra no es una bebida de viejos, como sigue presente en el imaginario de muchas personas".

«La fería ha crecido mucho desde sus incios y acompañada de sidras de gran calidad» Jesús Gómez — Sidrería Somarroza

Jesús Gómez de Sidrería Somarroza / Fran Campos

Jesús Gómez, de Sidrería Samarroza, de Cantabria, hizo una valoración muy positiva de su participación en la Feira da Sidra de A Estrada, una cita a la que acuden desde sus inicios. La bodega elabora sidra natural y fue reconocida con el galardón a la mejor sidra natural del mundo en los World Cider Awards 2025. Además de sus elaboraciones más tradicionales, apuestan por nuevas experiencias con la idea de ampliar público. Cuentan con propuestas como sidras con limón, dulces o elaboradas con plátanos de Canarias, así como su Biter Bio. Gómez aseguró que fue una "feria muy intensa", con "más gente que otros años". Destacó también un "ambiente muy bueno" y subrayó que "la feria ha crecido mucho con sidras de mucha calidad".

«Es una gozada, se disfruta mucho y nos gusta que participe tanta gente joven» María Lorido — Sidrería Solleiro

María Lorido de Sidrería Solleiro / Fran Campos

Desde Asturias acudió una vez más la sidrería Solleiro y María Lorido, una de sus responsables, realizó una valoración muy positiva de su paso por la Feira da Sidra de A Estrada, una cita a la que acuden desde sus inicios, también. Con 31 años de historia, esta sidrería apuesta por una producto suave y afrutada y defiende que se trata de una sidra para todas las edades. Lorido calificó la experiencia como una auténtica "gozada" y destacó el "muy buen ambiente con el público y entre las sidrerías, lagares, que acudimos". Aunque reconoció que el trabajo es intenso, aseguró que "se disfruta mucho". Además, mostró su satisfacción porque "nos gusta que participe tanta gente joven" y añadió que para ella la sidra es parte de su vida, "me crié en un lagar".