Divulgación
Exposición sobre os torneiros de Berres
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Redacción
A Estrada
La exposición sobre los históricos torneiros de Berres, impulsada por el IES García Barros, quedó inaugurada en A Estrada en la sala Abanca. La muestra pone en valor uno de los oficios artesanales más emblemáticos del municipio a través de un trabajo de investigación y divulgación realizado por el alumnado.
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