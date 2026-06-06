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Exposición sobre os torneiros de Berres

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Redacción

A Estrada

La exposición sobre los históricos torneiros de Berres, impulsada por el IES García Barros, quedó inaugurada en A Estrada en la sala Abanca. La muestra pone en valor uno de los oficios artesanales más emblemáticos del municipio a través de un trabajo de investigación y divulgación realizado por el alumnado.

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