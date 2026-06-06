David Fuentes gaña o Relato Curto da Fanpa

O estudante David Fuentes Diéguez, alumno de primeiro curso de Bacharelato no IES Laxeiro de Lalín, foi galardoado no XII Certame de Relato Curto da Fanpa. O premio entregado esta semana en Pontevedra recoñece o esforzo e a capacidade creativa deste rapaz dezao no ámbito da narrativa breve.