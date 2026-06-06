Cruz Roja y Asociación Morea limpian la Rolda Leste de Lalín

Cruz Roja lanzó la campaña «Dale otra vuelta» por el Día del Medio Ambiente para promover la economía circular frente a la moda rápida. En Lalín, la acción local de la oenegé destacó con la participación de 11 voluntarios y 7 usuarios de la Asociación Morea en una jornada de recogida y caracterización de residuos en la Rolda Leste. El proyecto global busca concienciar a los jóvenes, alargar la vida útil de la ropa y limpiar espacios naturales. En España se generan se generan más de 900.000 toneladas de residuos textiles al año, según datos oficiales.