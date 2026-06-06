Municipal
El Concello de A Estrada avanza en la licitación de tres obras
Redacción
El Concello de A Estrada ha abierto el plazo de licitación de las obras de ampliación y mejora del parque infantil de Figueiroa. Estos trabajos salen con un presupuesto de 52.017 euros y cuentan con un plazo de ejecuión de dos meses. Las empresas interesadas tiene un plazo para presentar sus propuestas para hacerse con esta obra.
El proyecto contempla la ampliación de la solera existente y la instalación de nuevas losetas homologadas en toda la superficie de juego. Además, se conservarán los elementos actuales que se encuentren en buen estado, al tiempo que se incorporarán nuevas estructuras lúdicas en la zona ampliada.
Por otra parte, el Concello de A Estrada avanza en el proecso de licitación de dos obras. Por un lado está la repavimentación del campo de la fiesta de San Xorxe de Cereixo y por el otro está el hormigonado del acceso a las viviendas de A Sagrada, en la parroquia de Codeseda. En este caso el gobierno local quiere unir las dos obras en su solo lote. Jutifica para ello que ambos proyectos tienen características comunes y su división en dos partes crearía más dificultades desde un punto de vista técnico.
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