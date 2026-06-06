Una comisión de fiestas presidida por Inés Reboredo organizará las fiestas patronales de As Dores de Lalín

Lalín vuelve a contar con un grupo de personas voluntarias para organizar las fiestas patronales de As Dores. Inés Reboredo será la presidenta de esta comisión, junto a Sergio Quinteiro Varela como vicepresidente; Alejando Penalta Muíños como tesorero; Beatriz González Rozas como secretaria y José Rey Salgado como vocal. Todos, salvo Salgado, también formaron parte de las comisiones de fiestas de 2022 ó 2023. En esos dos ejercicios, Reboredo ocupó también la presidencia.

Una ayuda de 100.000 euros

Tanto en 2024 como en 2025 fue el Concello quien asumió el programa de festejos, ante la falta de una comisión y, en el caso de 2024, después de que el sector de la hostelería descartase armar un grupo de organización. El alcalde, José Crespo, agradeció este sábado la decisión del citado equipo de vecinos. Con ellos colaborará las concejalías de Cultura y Festas, así como la de Urbanismo, en cuestiones como la regulación de tráfico y la ubicación de las atracciones. «Sobre as atraccións, queremos que se poñan, pero con todos os requisitos», remarcó Crespo. Acompañado por los ediles Begoña Blanco y José Primo, así como por los miembros de la comisión, el regidor señaló que el Concello aportará 100.000 euros para los festejos, de modo que la comisión tendrá que obtener otros ingresos a mayores a través de las aportaciones del comercio, de empresas y de la hostelería, bajo la supervisión del policía local Manuel Montoto. Pero no habrá petitorio por los domicilios particulares, como recalcaron Crespo y Reboredo, sino que la comisión abrirá un número de cuenta en el que los vecinos y vecinas pueden realizar la aportación económica que deseen. Esta cuenta bancaria es la única forma de evitar fraudes como los que se produjeron en 2022, cuando personas ajenas a la comisión se hicieron pasar por integrantes de la misma y pidieron dinero en algunos domicilios para las fiestas.

A diferencia de las fiestas en muchas parroquias del municipio, en el casco urbano no hay una cuota por vivienda, pero con que cada uno de los 10.000 habitantes de la villa diese un euro, supondría un empujón notable para los festejos. Según la recaudación, el programa contará con más o menos actuaciones, es obvio. Eso sí, está ya garantizada la presencia de agrupaciones locales de diferentes estilos musicales. Inés Reboredo hizo hincapié en que la comisión está abierta a cualquier persona que desee echarles una mano, y avanzó que en los cinco días de fiesta es imposible que las atracciones infantiles y las propuestas musicales puedan instalarse en todas las calles. En este sentido, la concejala de Cultura, Begoña Blanco, apeló a los vecinos «a ter paciencia cos ruídos» y señaló que la intención es ubicar algunos conciertos en el entorno de la zona de pubs.

Horarios

José Crespo aprovechó el apunte de Begoña Blanco para insistir, una vez más, en regular los horarios de los espectáculos musicales para que rematen a una hora que permita el descanso de los residentes. Es una cuestión que mencionó meses atrás a raíz de algunos eventos ajenos al Concello celebrados en el Campo da Feira. «As orquestras terían que rematar antes, e a xente pode continuar a festa nos pubs», por lo que está dispuesto a que las próximas fiestas de As Dores tengan un horario fijo. Ya en 2022, las orquestas tuvieron un pase único, que además de rebajar esa 'hora de cierre' incrementaron la afluencia de público. Por último, y al filo de que esta comisión está abierta a quien desee pasar a formar parte de ella, el primer edil invita también «aos críticos a botar unha man para organizalas», y mencionó, además, esa discriminación positiva del casco urbano frente a las parroquias: además de no tener una cuota por casa para costear los festejos, en caso de que nadie quiera ponerse al frente de los mismos, tendrá que encargarse el Concello de organizarlos. En una parroquia, si no existe comisión, no hay fiesta.