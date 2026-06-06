Pintura
Cimadevila inaugura el 19 de junio en Lalín ‘Os meus camiños’
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Redacción
Lalín
El Museo Ramón Mª Aller de Lalín acogerá desde el 19 de junio la exposición Os meus camiños. Amor, arte e decadencia, del artista estradense Ramiro Cimadevila Cea (San Xurxo de Vea, 1957). Formada por más de veinte obras pictóricas, podrá visitarse hasta el 17 de agosto.
La colección propone un diálogo entre los caminos de peregrinación hacia Compostela y los itinerarios vitales y creativos del autor. En cada nueva sede incorpora una obra inédita, lo que convierte el proyecto en una propuesta viva y en constante evolución. La muestra inició su recorrido en 2025 en el Centro Cultural Vista Alegre de Bandeira y pasó después por Alcobendas.
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