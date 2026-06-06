Conciliación
El Campus Deportivo de Verano acepta las solicitudes en plazo
Redacción
El Departamento municipal de Deportes ha hecho pública la lista de participantes admitidos en el XVII Campus Deportivo de Verano. Desde la concejalía que dirige Ismael Pena se ha destacado que todas las solicitudes presentadas en tiempo y forma y que cumplían las bases de la convocatoria han sido admitidas en todos los turnos solicitados por cada participante.
Asimismo, se ha resuelto que las solicitudes registradas fuera de plazo podrán optar a plaza únicamente en los turnos correspondientes al mes de agosto. Aquellas personas que figuren en la relación de admitidos y deseen renunciar a alguno de los turnos concedidos deberán comunicarlo expresamente al Departamento de Deportes.
Una vez comprobada la lista –disponible en la página web municipal y en el Departamento de Deportes–, los participantes deben efectuar el pago antes del inicio de la actividad, indicando en el concepto el nombre y apellidos del menor, así como el turno de asistencia. El trámite podrá realizarse de forma presencial o telemática. El justificante de pago debe entregarse al iniciar el campus deportivo.
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