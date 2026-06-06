El BNG denuncia que Lalín mantiene cerrado un parque canino recién acondicionado con fondos públicos

El BNG de Lalín reclama al gobierno local del PP la apertura «inmediata» del parque canino acondicionado con una inversión municipal de 21.000 euros y que, según denuncia la formación nacionalista, permanece cerrado pese a estar preparado para su uso. La portavoz del grupo, Mari Fernández, recuerda que su formación lleva años pidiendo explicaciones por la situación de esta infraestructura y reclamando su puesta a disposición de la ciudadanía.

Fernández sostiene que el parque canino es un servicio demandado por numerosos propietarios de mascotas del municipio, especialmente por quienes residen en el casco urbano. Según señala, el BNG recibe de forma recurrente quejas y consultas de vecinos que no entienden por qué se destinó dinero público a habilitar un espacio que después no puede ser utilizado.

La portavoz nacionalista afirma que el grupo «leva anos pedindo explicacións ao concello polas súas erráticas actuacións a respecto deste parque canino, sen resposta algunha por parte dun goberno soberbio que abre e pecha os espazos públicos sen dar explicación algunha á veciñanza». Por ello, exige la puesta en servicio del recinto y advierte de que «non podemos permitir espazos pechados e sen uso, si non queren que se utilice como parque canino que expliquen por que non o abren para outro uso».

El BNG critica además la «incongruencia» de un gobierno local que, según Mari Fernández, compra edificios y espacios «como se fose unha inmobiliaria» mientras mantiene cerradas infraestructuras ya adquiridas o rehabilitadas con fondos públicos. A su juicio, lo ocurrido con el parque canino es «outro exemplo máis dun goberno municipal sen proxecto e sen rumbo que funciona só a golpe de talonario e de costas ás demandas da veciñanza».

La formación nacionalista recuerda que Lalín ya contaba con un parque canino de unos 1.000 metros cuadrados y que el ejecutivo de José Crespo decidió en 2023 reubicarlo tras algunas protestas vecinales. Según el BNG, el resultado fue una inversión de casi 21.000 euros en un nuevo espacio «200 metros cadrados máis pequeno que o anterior» y que, añade Fernández, «para colmo non son nin capaces de abrir para o seu uso».

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El grupo vincula además este tipo de servicios con la mejora del bienestar animal y con la prevención del abandono. Fernández sostiene que la apertura del recinto supondría «a mellora nas condicións da vida dos animais e una medida moi importante na prevención do abandono, relacionada co comportamento dos animais». Por todo ello, el BNG reclama explicaciones al gobierno local y exige que la infraestructura «dunha vez por todas sirva para o obxectivo para o que supostamente foi creado».