A biblioteca de Silleda recibe ‘Porquiño vai ao mar’ o martes 9
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A Biblioteca Daniel Castelao de Silleda acollerá o martes 9 de xuño, ás 17.30 horas, a sesión de narración oral Porquiño vai ao mar, incluída no programa Ler conta moito. A actividade, a cargo de Ana Carreira, está dirixida a crianzas de 0 a 3 anos acompañadas dunha persoa adulta. A proposta combina palabras, música e movemento para achegar os contos á primeira infancia.
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