ACOE regalará «agarimos» a sus clientes con su nueva campaña comercial

La Asociación de Comerciantes de A Estrada, ACOE, pone en marcha durante todo el mes de junio una nueva campaña: «Agarimos no comercio local».

Se trata de una iniciativa destinada a fomentar las compras en los establecimientos asociados del comercio local y, al mismo tiempo, premiar la fidelidad de los clientes. Así, entre el 5 y el 30 de este mes, los consumidores y consumidoras podrán completar una tarjeta con seis sellos obtenidos en distintos comercios participantes. Cada sello dará derecho a una participación en una ruleta de premios, por lo que una tarjeta completa permitirá realizar hasta seis tiradas. Como colofón a esta nueva inciativa del comercio estradense, los días 29 y 30 de junio se instalará una ruleta frente a la sede de la ACOE, donde se repartirán regalos directos como bolsas, gorras, camisetas, palas de playa, altavoces o juegos de madera.